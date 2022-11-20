غرفة نجران

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وتتناول الورشة أهم المستندات المطلوبة لتقديم طلب استرداد قواعد المنشأ، وكيفية التقديم عبر البوابة، وكذلك طريقة التعويض عن نسبة القيمة المضافة أو نسبة التوطين، إضافة إلى عرض اتفاقية قواعد المنشأ الوطنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، ورشة عمل افتراضية بعنوان «قواعد المنشأ الوطنية».وتتناول الورشة أهم المستندات المطلوبة لتقديم طلب استرداد قواعد المنشأ، وكيفية التقديم عبر البوابة، وكذلك طريقة التعويض عن نسبة القيمة المضافة أو نسبة التوطين، إضافة إلى عرض اتفاقية قواعد المنشأ الوطنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

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