المركزي السعودي يطلق برنامجا تأهيليا للإدارات المالية في قطاع التأمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق البنك المركزي السعودي البرنامج التأهيلي للإدارات المالية في قطاع التأمين، بالتعاون مع الأكاديمية المالية، وذلك لمدة شهرين ابتداء من شهر يناير من عام 2023.

ويأتي هذا البرنامج انطلاقا من استراتيجية البنك المركزي السعودي لتطوير قطاع التأمين، واستمرارا لدعم وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع، وسعيا للمساهمة في إعداد الكفاءات المتخصصة، التي تشكل أساسا يقوم عليه هذا القطاع.

وأوضح البنك المركزي، أنه تم العمل على إعداد وتصميم البرنامج بأفضل الحلول التدريبية والتطويرية المتخصصة في مجال التأمين؛ لإكساب المشاركين المهارات والمعارف التي تدعم حصولهم على فرص وظيفية في الإدارات المالية في الشركات العاملة في قطاع التأمين، مبينا أن البرنامج سيستمر مدة شهرين، ويستهدف مشاركة 30 متدربا من حديثي التخرج ممن يحملون مؤهلا أكاديميا ذا علاقة بالإدارات المالية.

وأفاد البنك أن البرنامج يحتوي على عدد من الدورات التدريبية باللغة الإنجليزية تغطي عدة مواضيع، وهي: البرنامج التحضيري لاختبار أساسيات التأمين، وهيكلة القوائم المالية لشركات التأمين، والحسابات الفنية لإعادة الـتأمين، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع، إلى جانب تعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بالإدارات المالية في صناعة التأمين، والمحتوى العام للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

البرنامج التأهيلي للإدارات المالية في قطاع التأمين:







المدة شهران



يبدأ يناير 2023



العدد 30 متدربا



اللغة الإنجليزية



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