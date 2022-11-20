شكرا لقرائتكم خبر 14 مزادا علنيا لبيع 180 عقارا خلال 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» على إقامة 14مزادا علنيا، تتنوع بين مزادات حضورية والكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 180 عقارا في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة بين 20 حتى 24 نوفمبر من العام الحالي. وتتنوع العقارات بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ. وتبدأ المزادات بمزاد أرتال المدينة الالكتروني الذي يعرض 7 عقارات بالمدينة المنورة، ثم مزاد نبراس القصيم لعرض 18 عقارا بمنطقة القصيم، ثم مزاد أزهار جدة الالكتروني لعرض 18 عقارا بمحافظة جدة، ثم مزاد جوهرة عرعر الحضوري لعرض 42 عقارا بمدينة عرعر، ثم مزاد سمو الرياض الالكتروني لعرض 9 عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد النور الالكتروني لعرض 10 عقارات بالمدينة المنورة، ثم مزاد مشارف القويعية الالكتروني لعرض 5 عقارات بمحافظة القويعية، ثم مزاد رواسي تبوك الالكتروني لعرض 5 عقارات بمدينة تبوك، ثم مزاد فرص القصيم الالكتروني لعرض 16 عقارا بمنطقة القصيم، ثم مزاد موجان الالكتروني لعرض 9 عقارات بمدينة الخبر، ثم مزاد أزهار جدة المدمج لعرض 17 عقارا بمحافظة جدة، ثم مزاد عنيزة الالكتروني لعرض عقارين بعنيزة، ثم مزاد المرجان الحضوري لعرض 21 عقارا بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد خيرات بريدة الالكتروني لعرض 8 عقارات بمدينة بريدة. وتبدأ المزادات بمزاد أرتال المدينة الالكتروني الذي يعرض 7 عقارات بالمدينة المنورة، ثم مزاد نبراس القصيم لعرض 18 عقارا بمنطقة القصيم، ثم مزاد أزهار جدة الالكتروني لعرض 18 عقارا بمحافظة جدة، ثم مزاد جوهرة عرعر الحضوري لعرض 42 عقارا بمدينة عرعر، ثم مزاد سمو الرياض الالكتروني لعرض 9 عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد النور الالكتروني لعرض 10 عقارات بالمدينة المنورة، ثم مزاد مشارف القويعية الالكتروني لعرض 5 عقارات بمحافظة القويعية، ثم مزاد رواسي تبوك الالكتروني لعرض 5 عقارات بمدينة تبوك، ثم مزاد فرص القصيم الالكتروني لعرض 16 عقارا بمنطقة القصيم، ثم مزاد موجان الالكتروني لعرض 9 عقارات بمدينة الخبر، ثم مزاد أزهار جدة المدمج لعرض 17 عقارا بمحافظة جدة، ثم مزاد عنيزة الالكتروني لعرض عقارين بعنيزة، ثم مزاد المرجان الحضوري لعرض 21 عقارا بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد خيرات بريدة الالكتروني لعرض 8 عقارات بمدينة بريدة.

كانت هذه تفاصيل خبر 14 مزادا علنيا لبيع 180 عقارا خلال 5 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.