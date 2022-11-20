«سكني» يوصل الكهرباء لجوهرة الرصيفة بمكة استعدادا لتسليم الوحدات للمستفيدين

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ويوفر مشروع جوهرة الرصيفة بمكة المكرمة 1035 وحدة موزعة على 33 عمارة سكنية، وروعي فيها تنوع مساحات الوحدات السكنية لتلبي احتياجات الأسرة، كما يهتم المشروع بجودة الحياة للسكان من خلال توفير المسطحات الخضراء وأماكن للممارسة الرياضة والمناطق الترفيهية للأطفال وأسرهم.مشروع جوهرة الرصيفة بمكة المكرمة:
- 33 عمارة سكنية
- 1035 وحدة
- تنوع مساحات الوحدات السكنية
- توفر مسطحات خضراء وأماكن لممارسة الرياضة
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