«سكني» يوصل الكهرباء لجوهرة الرصيفة بمكة استعدادا لتسليم الوحدات للمستفيدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف برنامج «سكني» عن إطلاق التيار الكهربائي في مشروع جوهرة الرصيفة بمكة المكرمة، وذلك بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية، مؤكدا أن العمل جار على بدء تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين بعد اكتمال الخدمات وجاهزية الوحدات السكنية للتسليم، لتنضم بعد ذلك لعملية التسليمات الكبرى التي بدأها «سكني» خلال الأشهر الماضية، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 -برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030. ويوفر مشروع جوهرة الرصيفة بمكة المكرمة 1035 وحدة موزعة على 33 عمارة سكنية، وروعي فيها تنوع مساحات الوحدات السكنية لتلبي احتياجات الأسرة، كما يهتم المشروع بجودة الحياة للسكان من خلال توفير المسطحات الخضراء وأماكن للممارسة الرياضة والمناطق الترفيهية للأطفال وأسرهم. مشروع جوهرة الرصيفة بمكة المكرمة:





33 عمارة سكنية



1035 وحدة



تنوع مساحات الوحدات السكنية



توفر مسطحات خضراء وأماكن لممارسة الرياضة

مشروع جوهرة الرصيفة بمكة المكرمة:

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