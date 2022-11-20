«LendTech».. مبادرة لتمكين الشركات التقنية الواعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مبادرات البرنامج التي تهدف لتحقيق رؤيته في تطور ونهضة القطاع التقني في المملكة، أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP»، مبادرة «LendTech» ، وذلك في إطار حرص البرنامج على تطوير ومساعدة الشركات التقنية الواعدة من خلال دعمهم وتمكينهم ماديا وعمليا.

ووقع البرنامج وبنك التنمية الاجتماعية اتفاقية إطلاق منتج LendTech خلال قمة RiseUp والذي يسهم بتعزيز نمو بيئة الأعمال التقنية من خلال تمكين الشركات من توسيع أعمالها.

وتهدف المبادرة إلى دعم الشركات التقنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مستهدفةً وصول الشركات التقنية إلى رأس المال المطلوب لتنمية أعمالها.

وتقدم المبادرة تمويلات تتناسب مع طبيعة الشركات التقنية واحتياجاتها، حيث أنشئت المبادرة لتذليل العوائق والتحديات التي تواجه الشركات التقنية بدعمهم بإجمالي رأس مال يصل إلى 360 مليون ريال، وذلك بحلول تمويلية وإجراءات ميسرة بمدة سماح تصل إلى 3 أشهر.

كما تعمل المبادرة على سد الفجوة التمويلية لشركات التقنية الناشئة عن طريق حصولها على رأس المال المناسب الذي يسهل انطلاقها، ويدعم توسيع أعمالها، ويعزز من فرص الاستمرارية لديها وبالتالي زيادة مساهمتها في تطوير القطاع التقني.

وصممت المبادرة لتمويل وتمكين الشركات الناشئة بقيمة مخصصة لكل شركة بحسب حجمها .

مبادرة «LendTech»:







دعم شركات التقنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.



تقدم تمويلات تتناسب مع طبيعة الشركات واحتياجاتها.



إجمالي الدعم المالي المخصص 360 مليون ريال.



تقديم حلول تمويلية وميسرة بمدة سماح 3 أشهر.



تعزز فرص الاستمرارية في تطوير القطاع التقني.



الحد الأعلى للتمويل: