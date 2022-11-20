شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 20-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 20-11-2022.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، جدوى للتنمية الصناعية، مطاحن مصر الوسطى، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

البورصة تربح 2.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.929 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 640.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 64.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.44%، والعرب على 8.78%، واستحوذت المؤسسات على 30.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 31.9 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 88.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 15.2 مليون جنيه، 74.2 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12523 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 15054 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2408 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3502 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3528 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 1225 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 32.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.85%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 0.771 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.62%.

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 36.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.52%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 9.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.12%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.183 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.58%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.079 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.35%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 21.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.303 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.13%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 10.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.88%.