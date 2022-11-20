شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة دولية بنتائج قمة المناخ بشرم الشيخ وتدشين صندوق الخسائر والأضرار فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم ، النتائج التاريخية لقمة المناخ التي اختتمت فعالياتها في شرم الشيخ ، مؤخرا وتدشين الصندوق الذى سيكون ممولا وله لجنة انتقالية محددة المهام في تنفيذه خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة ، حيث مصر نجحت في وضع موضوع التكيف قيد الاهتمام بربطه ببعض الأمور الحياتية الهامة الخاصة بالأمن الغذائي وتطوير قطاعات المياة وحماية الشواطئ

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، أن قمة شرم الشيخ للمناخ نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في القمم السابقة، وهو إنشاء صندوق للخسائر والأضرار وسيكون هذا الصندوق ممولا وله لجنة انتقالية محددة المهام في تنفيذه خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة.

وقال "إن الاسهام في صناعة التاريخ حرفة مصرية أصيلة" في إشارة لانشاء هذا الصندوق الذي طال انتظاره.

وأوضح أن التمويل حظي ببعد آخر وهو الاهتمام بكافة أبعاد التمويل في العمل المناخي، وذلك في تخفيف الانبعاثات الضارة ومنها جهود الالتزام بالتعهدات الخاصة بالـ100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة رغم أنها لا تتجاوز 10٪؜ من تمويل تكلفة التحول العادل للطاقة في البلدان النامية والأسواق الناشئة، بخلاف الصين، وهو ما سيتم متابعته على أن يكون التمويل العام الدولي مساندا لاستثمارات القطاع الخاص.

كما رحب العديد من خبراء البيئة وبعض المشاركين فى المفاوضات على الإجماع في قمة المناخ COP27 على إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار المناخية، ورأوا أنه يمثّل خطوة أولى أساسية في الطريق نحو تحقيق العدالة المناخية، مع إبداء تخوفات من التقاعس السياسي وإمكانية المماطلة في التنفيذ مثل ما جرت العادة، حيث يمثل إقرار إنشاء صندوق خاص بالخسائر والأضرار خطوة تاريخية في الطريق إلى تحقيق العدالة المناخية، وأن الطريق الوحيد لتحقيق العدالة المناخية يتمثل بالاستغناء عن الوقود الأحفوري بكافة أشكاله الفحم، والنفط والغاز."

وقال يب سانو رئيس منظمة جرينبيس في جنوب شرق آسيا :"يمثل الاتفاق على إنشاء صندوق خاص لتمويل الخسائر والأضرار فجرا جديدا للعدالة المناخية"، مؤكدا أنه وضعت الحكومات حجر الزاوية لصندوق جديد طال انتظاره، من أجل تقديم الدعم الحيوي للدول والمجتمعات الأكثر تأثراً والتي تعاني بالفعل، من جراء الآثار المدمرة والمتسارعة لأزمة المناخ."

من جانب اخر استعرض عبد الحليم سالم ، تقرير حول البورصة حيث أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.929 مليار جنيه.

كما استعرضت النشرة تصريحات مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أنه لاتوجد أى استثناءات لاى ممول بمصلحة الضرائب المصرية من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قائلا أنه سيتم إكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022 .

وشدد رئيس مصلحة الضرائب أنه على الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية بجميع مراحلها ، سرعة الإنضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة القانون .

وأشار مختار توفيق إلى أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل ( الدكتور، والمهندس والمحامي، والفنان، والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، وإرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشأت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية .