شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال قادة العالم عن نجاح قمة شرم الشيخ في تدشين صندوق الخسائر والأضرار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت قمة المناخ " مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ" cop 27 نجاحا كبيرا في تدشين حلم كل الدول النامية على مدار 30 عاما وهو صندوق المناخ المخصص للخسائر والأضرار المناخية ، وهو ما قوبل بحفاوة عالمية كبيرة، تعرف على أبرز الإشادات الدولية.

1 - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن خروج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خطوة مهمة نحو العدالة.

وقال جوتيريش- في رسالة مصوّرة أوردها مركز أنباء الأمم المتحدة، في بيان، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، "من الواضح أن هذا لن يكون كافيا، لكنه بمثابة إشارة سياسية تشتد الحاجة إليها لإعادة بناء الثقة المنهارة"، مؤكدا أن منظومة الأمم المتحدة ستدعم الجهد في كل خطوة على الطريق.

وأضاف أن هناك أولويات فيما يتعلق بالعمل المناخي، وهي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحفاظ على حدّ 1.5 درجة مئوية لاتفاق باريس، وإنقاذ البشرية من السقوط عند "منحدر المناخ".

وتابع: "نحن بحاجة إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير الآن"، مشيرا إلى أن العالم بحاجة إلى تحقيق قفزة عملاقة في الطموح المناخي، ووضع حدّ لإدمانه على الوقود الأحفوري من خلال الاستثمار "بشكل كبير" في مصادر الطاقة المتجددة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على الحاجة إلى الوفاء بالوعد الذي طال انتظاره بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل تحديات المناخ للبلدان النامية.

2 - أكد تقرير صادر عن سكرتارية الأمم المتحدة، أن انجازات قمة المناخ التى عقدت فى شرم الشيخ، لم تتوقف فقط عند القرار بالموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، أو تشكيل لجنة انتقالية التفعيل Cop 28 وانما شهد COP27 تقدمًا كبيرًا في التكيف، حيث اتفقت الحكومات على طريقة المضي قدمًا في الهدف العالمي الخاص بالتكيف، والذي سينتهي في COP 28 وسيعلِم التقييم العالمي الأول، مما يحسن المرونة بين الفئات الأكثر ضعفًا. تم تقديم تعهدات جديدة، بلغ مجموعها أكثر من 230 مليون دولار أمريكي ، لصندوق التكيف في COP27.

ستساعد هذه التعهدات العديد من المجتمعات الضعيفة على التكيف مع تغير المناخ من خلال حلول تكيف ملموسة، وأعلن سامح شكري رئيس COP27 عن خطة شرم الشيخ للتكيف ، وتعزيز المرونة للأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ بحلول عام 2030. وطُلب من اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل التابعة للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ لإعداد تقرير حول مضاعفة تمويل التكيف للنظر فيه في COP 28 المقبل. عام.

وأشار التقرير إلى أنه يسلط القرار المعروف باسم خطة تنفيذ شرم الشيخ، الضوء على أن التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون من المتوقع أن يتطلب استثمارات لا تقل عن 4-6 تريليونات دولار أمريكي سنويًا، وسيتطلب تقديم مثل هذا التمويل تحولا سريعا وشاملا للنظام المالى وهياكله وعملياته ، وإشراك الحكومات والبنوك المركزية والبنوك التجارية والمستثمرين المؤسسيين والجهات المالية الفاعلة الأخرى.

3 - قالت جين سو، رئيس اتلاف شبكة العمل المناخى الدولية إن الاتفاق يمثل إنجازا مذهلا، ووصف الاتفاق فى تغريدة بأنها تجسيد للحشد المذهل للدول الضعيفة والمجتمع المدنى، مضيفة أن سدا قد انكسر.

4 - قال سيف باينيو، وزير المالية في توفالو: "بعد ثلاثة عقود طويلة حققنا أخيرًا العدالة المناخية. لقد استجبنا أخيرًا لنداء مئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم لمساعدتهم على معالجة الخسائر والأضرار".

5 - قالت وزيرة البيئة الباكستانية شيري رحمن إن إنشاء الصندوق "لا يتعلق بصرف الصدقات". وتابعت الوزيرة الباكستانية، متحدثة باسم تحالف يضم أفقر دول العالم، قائلة إنه من الواضح أنه دفعة أولى فى استثمار أطفال فى مستقبلنا المشترك.

6 - وصف مولوين جوزيف من أنتيجوا وبربودا ، الذي يرأس منظمة الدول الجزرية الصغيرة ، الاتفاقية بأنها "انتصار لعالمنا بأسره".

7 - قال السفير هشام بدر منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إن الفترة القادمة ستشهد تشكيل لجنة لكي تنظم صندوق الخسائر والأضرار وآليات الدفع فيه، وهو ما يستغرق بعض الوقت.

وأكد على أن الجميع ملزم بتحمل مسؤولياته، مشيرًا إلى أن مصر حققت آمال أفريقيا والدول النامية التي استمرت لمدة 30 عاما: "يجب أن يكون ضغط دبلوماسي من أجل التنفيذ وقياس الخسائر، لان الإنجاز تحقق لكل الإنسانية وليس الدول النامية فقط".