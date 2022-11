شكرا لقرائتكم خبر عن Cornerstone Development تشارك بمعرض عقارات النيل بالمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ عروض متميزة وخدمات متنوعة توفرها Cornerstone Development لعملائها بجناحها بمعرض عقارات النيل .

The Curve العاصمة الإدارية نموذج للمشروعات المتكاملة بما يضمه من مميزات وخدمات تحقق الاستدامة والاستقرار لقاطنيه

تشارك شركة “Cornerstone Development” في النسخة الثامنة لمعرض عقارات النيل Nile Property Expo، أكبر معرض عقاري مصري يقام خارج الأراضي المصرية، والمقامة في CROWNE PLAZA RDC بمدينة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري. وتقدم Cornerstone Development لرواد المعرض مشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروع The Curve متعدد الاستخدامات والمقام علي مساحة 13 فدان بواحد من أهم المواقع المتميزة بالعاصمة الإدارية بالحي R8 بجوار النهر الأخضر مباشرة، وبالقرب من محور محمد بن زايد والمطار والقصر الجمهوري والوزارات.

وتعليقًا على هذه المشاركة، قال المهندس أشرف بولس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Cornerstone Development "نحرص علي المشاركة في العديد من المعارض العقارية خارج مصر والتواجد في مختلف البلدان من أجل نقل صورة جديدة عن العقار المصري وحجم التطور الذي وصل إليه. ومشاركتنا في النسخة الثامنة لمعرض عقارات النيل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة هي تعزيز لعلاقات التعاون المشتركة بين البلدين وما يربطهما من روابط قوية اقتصادية وسياسية واجتماعية. كما أنها فرصة كبيرة للتعريف بالانجازات الكبيرةا لتي تحققت في مجال التطوير العقاري بمصر والتواصل المباشر مع الأخوة السعوديين والمصريين العاملين بالمملكة وعرض منتجاتنا العقارية. ونحن نسعى إلى أن يكون مشروعنا The Curve بما يمتلكه من مميزات نموذج للمشروعات العقارية المساهمة في تعزيز ملف تصدير العقار المصري."

وأضاف: "تميزنا منذ سنوات عديدة بالقدرة علي الوصول للعميل الأجنبي وفهم متطلباته بشكل كامل وهذا ما راعيناه عند التفكير في مشروع The Curve من خلال اعتماد تصميمات عصرية تتوافق مع أحدث المعايير العالمية بما يمكن العميل من الحصول على كافة احتياجاته والوصول إلى أعلى مستويات الرفاهية والعيش في بيئة صحية توفر له كل مقومات الراحة، وذلك من خلال إتباع الأساليب الحديثة بالتصميم وتوفير كافة الخدمات التي تعتمد علي التكنولوجيا وتلبي عناصر الاستدامة التي يسعي الجميع لتحقيقها بالمشروعات العقارية لتحقيق التوازن ما بين الجهود الكبيرة للحفاظ علي البيئة وتحقيق أعلي عوائد استثمارية للمستفيدين من المشروع."

تمتلك Cornerstone Development مساحة كبيرة من المصداقية بين العملاء في مختلف دول العالم، نظرًا لما لدى الشركة من قدرة للوصول لاحتياجات ورغبات العميل الأجنبي عبر منتجات عقارية متميزة مكنت الشركة من المشاركة بالعديد من المعارض الخارجية والتواجد بشكل قوي وتحقيق مبيعات فعلية بها للعديد من العملاء سواء من المصريين بالخارج أو من العرب في كل من سوريا والأردن واليمن والمملكة العربية السعودية، وكذلك الأرمن، كما استطاعت الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.3 مليار جنيه مصري من مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة The Curve والذي يتكون من 4 بلوكات تضم 15 مبني بمساحة بنائية تبلغ 100 ألف متر مربع تتباين بها الوحدات ما بين شقق سكنية ودوبلكس وشقق علوية بمساحات كبيرة مفتوحة بإجمالي 550 وحدة سكنية، ونجحت الشركة في بيع حوالي 70% من إجمالي وحدات المشروع حتى الآن، حيث بلغت نسبة الإنشاءات بالمشروع نحو 40%، وتم ضخ ما يقرب من 700 مليون جنيه استثمارات فى الأعمال الإنشائية.

يتمتع The Curve بخصوصية خاصة من حيث الموقع والتصميم والمخطط الرئيسي، حيث سعت كورنر ستون إلى أن يكون المشروع نموذجًا مثالي للمشروعات العمرانية المتكاملة الذكية التي تعتمد علي استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية بما يتلائم مع التوجهات العالمية لتحقيق عناصر الاستدامة وترشيد الطاقة بكل جزء منها، وذلك من خلال التعاون مع مجموعة من أبرز الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال ومنهم مكتب المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم بخبرته التي تمتد لأكثر من 70 عامًا كاستشاري هندسي لمشروع The Curve، ومكتب ياسر البلتاجي للاستشارات الهندسية (YBA) والمختص بعمل المخطط الرئيسي للمشروع والتصميمات الداخلية للوحدات المختلفة، فضلًا عن التعاون مع Studio Five لتولي مهمة القيام بأعمال اللاندسكيب وتصميمات العمارة الداخلية.

تصميمات مشروع The Curve مستوحاة من مدينة نيويورك بمبانيها ذات الأسقف والارتفاعات العالية والواجهات الزجاجية العملاقة والتي تضفي الكثير من الرقي والفخامة علي الوحدات المختلفة بعيدًا عن الكتل الاسمنتية المعتادة، كما يتميز المشروع بإطلالته علي أكبر منتزه بمساحة 40 فدان من المساحات الخضراء المفتوحة والمناظر الطبيعية الخلابة مما منحه تناغم رائع فيما بين الوحدات والحدائق التي تمنح المقيمين متنفس حقيقي وراحة نفسية كبيرة، علي الجانب الأخر سعت كورنر ستون علي أن تكتمل هذه الصورة من خلال توفير مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات ذات الجودة العالية تتمثل في Clubhouse يشمل نادي رياضي وحمامات سباحة داخلية وخارجية ومنتج صحي وغرف مصممة علي نظام الZen الياباني لرفع الطاقة، بالإضافة إلى نادي إجتماعي يوفر كافة سبل الاستمتاع من سينما ومكتبة سمعية ومطبخ مفتوح وركن خاص للأطفال، كما حرصت كورنر ستون على أن يضم الكمبوند 7 Tree Lounges تتيح للمقيمين الاستمتاع بأوقاتهم في أجواء اجتماعية متميزة.

ويضم المشروع منطقة تجارية متكاملة THE CRV BLVD بمنطقة حيوية للغاية داخل The Curve بمساحة بنائية 10 الأف متر مربع وتشمل عدد من الوحدات التجارية والإدارية والطبية بالإضافة إلى عدد من محلات التجزئة المتميزة، حيث حرصت شركة كورنر ستون للتطوير العقاري علي أن تكون هذه المنطقة متعددة الاستخدامات منطقة متكاملة تتوافر بها جميع الخدمات لتتيح لروادها والعاملين بها أقصي قدر من الاستقلالية والخصوصية بما يساعدهم على أداء اعمالهم علي أكمل وجه عبر توفير بيئة عمل صحية تتكامل بها كافة عناصر الراحة والهدوء ، فتصميمات THE CRV BLVD تتميز بإسلوب فريد من نوعه من حيث الاستغلال الجيد للمساحات وتطويعها حسب الحاجة بإطلالات مفتوحة علي الشارع وواجهات زجاجية بانورامية تضمن دخول الإضاءة الطبيعية والهواء النقي لها علي مدار الساعة، وتسعي شركة كورنرستون إلى العمل بكافة طاقتها للبدء في تسليم المنطقة السكنية من المشروع بنهاية عام 2024.

وتسعي Cornerstone Development لترك بصمة واضحة لها ما بين الشركات العقارية الرائدة في البلاد معتمدة علي خبرتها الكبيرة لمساهميها بالمجال العقاري لأكثر من 50 عامًا بمختلف المجالات ذات الصلة بالاستثمار العقاري كالمقاولات ومواد البناء والخرسانات والديكور، وتطوير العديد من المشروعات المتميزة خارج مصر في قبرص وكندا، فضلًا عن ما تمتلكه من فكر متطور وتفكير خارج الصندوق لتقديم منتجات عقارية متميزة لعملائها تجمع ما بين التصميمات الراقية والخدمات التكنولوجية الذكية والقيمة المضافة للمكون العقاري بشكل عام والتوسع بمحفظة أعمالها بمختلف المناطق الحيوية في مصر.



معرض عقارات النيل (1)