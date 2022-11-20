شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: التخطيط: 520 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 3000 حضانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 20-11-2022 ، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023 في تحقيقها فيما يخص حقوق الطفل.

التخطيط: 520 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 3000 حضانة أطفال ومدارس تعليم 22/2023

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023 في تحقيقها فيما يخص حقوق الطفل، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "الشمول لكل طفل".

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تحرص على تبني توجها احتوائياً لسياساتها السكانية يستند إلي إيمان راسخ بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وأن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، موضحة أن أحد المبادئ الرئيسية للتعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل، وأنه قد تمت صياغة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفقاً لهذا المنظور الاحتوائي الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية للجميع دون تمييز، بما فيهم الأطفال، في كافة المجالات كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.

وزير البترول يلتقى السكرتير العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس وفد مصر في القمة بلويز موشيكيوابو السكرتير العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، حيث توجه الملا بالتهنئة بإسم مصر للسكرتير العام للمنظمة بمناسبة التجديد لها لفترة ولاية ثانية، معرباً عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع المنظمة التي تضم عدداً كبيراً من الدول الافريقية في اطار تعظيم فرص التعاون المصرى الافريقى.

وجاء ذلك في إطارمشاركته بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى في القمة الـ18 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في تونس.

وأعربت السكرتير العام للمنظمة عن سعادتها واعتزازها بالتعاون القائم بين مصر والمنظمة الدولية للفرنكفونية خاصة فيما يتعلق بجامعة سنجور للتنمية في افريقيا التي تستضيفها مصر على ارضها، معربة عن تقديرها لقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالموافقة على منح الجامعة قطعة أرض في مدينة برج العرب لبناء مقر يسمح بمضاعفة عدد الطلبة الأفارقة الدارسين بها .

محيى الدين: قمة شرم الشيخ حققت إنجازا تاريخيا غير مسبوق بإنشاء صندوق للخسائر

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، أن قمة شرم الشيخ للمناخ نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في القمم السابقة، وهو إنشاء صندوق للخسائر والأضرار وسيكون هذا الصندوق ممولا وله لجنة انتقالية محددة المهام في تنفيذه خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة.

وقال "إن الاسهام في صناعة التاريخ حرفة مصرية أصيلة" في إشارة لانشاء هذا الصندوق الذي طال انتظاره.

وأوضح أن التمويل حظي ببعد آخر وهو الاهتمام بكافة أبعاد التمويل في العمل المناخي، وذلك في تخفيف الانبعاثات الضارة ومنها جهود الالتزام بالتعهدات الخاصة بالـ100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة رغم أنها لا تتجاوز 10٪؜ من تمويل تكلفة التحول العادل للطاقة في البلدان النامية والأسواق الناشئة، بخلاف الصين، وهو ما سيتم متابعته على أن يكون التمويل العام الدولي مساندا لاستثمارات القطاع الخاص.

جهاز الإحصاء: عدد الأطفال فى مصر يسجل 41.5 مليون طفل عام 2022

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد، بياناً صحفيًا بمناسبة اليــــوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959، ونظرًا لأهمية مرحلة الطفولة حيث إنها فترة تشكيل الطباع واكتساب العادات والقيم الأساسية في تكوين شخصية الإنسان أصدر الجهاز هذا البيان الصحفي بإلقاء الضوء على أهم المؤشرات الخاصة بالأطفال في مصر والعالم، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار" الشمول، لكل طفل".

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال على مستوي العالم، بلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة حوالي 2.4مليار طفل من سكان العالم بنسبة 30%، وتعد الهند اعلي دولة علي مستوي العالم حيث بلغت 434 مليون طفل.

وكان معدل التسرب في مرحلة التعليم الابتدائي علي مستوي العالم 10.8% والتعليم الإعدادي13.2%.، ومعدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات (2020) علي مستوي العالم بلغ 36.6 لكل ألف طفل حي، وبلغ عدد الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من التقزم 149 مليون طفل، و45 مليون طفل يعانون من النحافة و39 مليون طفل يعانون من زيادة الوزن، على الصعيد العالمي تم إحراز تقدم كبير نحو تعميم التعليم الابتدائي، حيث بلغ معدل الالتحاق الصافي 87% في عام 2021، وحوالي أربعة من كل خمسة أطفال من الملتحقين أكملوا المرحلة بنجاح.

وزير التجارة يبحث مع سفير الصين بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتذليل العقبات لزيادة التدفقات التجارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، وقد شارك في اللقاء زو زينجتشينج المستشار الاقتصادى بالسفارة الصينية بالقاهرة

وقال الوزير إن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، وبما يعكس علاقة الصداقة الوطيدة التى تربط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شى جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية