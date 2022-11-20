شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الاشتراطات الفنية لسخانات الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أهم مميزات الغاز الطبيعي والتى تضمنت ..

1-صديق للبيئة و وقود نظيف و آمن الإستخدام.

2- أخف من الهواء فيتصاعد من أقرب مكان مفتوح حالة تسربه .

3- تضاف له رائحة نفاذة ومعروفة حيث أنه عديم الرائحه و يستطيع العميل تمييزه بكل سهولة .

4-غير سام نهائياً ولا يتعرض الإنسان لأي خطورة حال إستنشاقه .

- كيف تعمل سخانات الغاز الطبيعي ؟

- تضع المواصفات الفنية بعض الإشتراطات الواجب إتباعها و من أهمها :-

1 -تركيب المدخنة في الموديلات التي توصي الشركة المصنعة فيها بذلك ( سعة 10 لتر . سعة 6 لتر ) وتعمل المدخنة على خروج نواتج عملية إحتراق الغاز الطبيعي خارج الحيز الذي تم تركيب السخان فيه لذا يجب التأكد دائماً من سلامة أجزاؤها .

2- تركيب الهواية أسفل السخانات بجميع أنواعها حيث تعمل على توفير كميات الهواء اللازمة لإحتراق الغاز الطبيعي دون التأثير على كمية الأكسجين الموجودة بالحيز .

3- قد يلجأ بعض العملاء و خصوصاً في فصل الشتاء إلى محاولة إلغاء الهواية أو سدها باي طريقة مما يتسبب في عدم توافر كميات الهواء اللازمة للإحتراق و من ثم حدوث عملية احتراق للغاز الطبيعي غير مكتملة داخل السخان و إنبعاث غاز أول أكسيد الكربون و هو غاز سام و قاتل و قد ينتج عنه حالات الوفاة لا قدر الله و تلتزم شركة "تاون جاس " دائماً بالمواصفات الفنية و العالمية وتطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمالها لذا تهيب الشركة بكافة العملاء عدم العبث بمهمات الغاز الطبيعي بكل أنواعها .