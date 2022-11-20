شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.80% خاسرًا 88.86 نقطة ليغلق عند مستوى 11053.16 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.84% خاسرًا 102.11 نقطة ليغلق عند مستوى 12110.92 نقطة، ونزل المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.2% خاسرًا 3.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1861.28 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.80% خاسرًا 88.86 نقطة ليغلق عند مستوى 11053.16 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.73% رابحًا 137.86 نقطة ليغلق عند مستوى 18976.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 86.4 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.8%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.71%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.38%، ثم قطاعي البنوك، والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.04%، 1.02%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات الإعلام والترفيه، والرعاية الصحية، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.01%، 0.54%، 0.13%، على التوالي.

وقفز 49 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 8.56%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 3.15%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 2.71%، وتراجع 156 سهمًا على رأسها سهم "شمس" بنسبة 9.94%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 4.93%، ثم سهم "توبي" بنسبة 4.43%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 185.8 مليون ريال سعودي.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% خاسرًا 14.88 نقطة ليغلق عند مستوى 7595.59 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسرًا 16.62 نقطة ليغلق عند مستوى 8506.63 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% خاسرًا 11.24 نقطة ليغلق عند مستوى 5682.97 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.49% خاسرًا 28.73 نقطة ليغلق عند مستوى 5820.93 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 193.8 مليون سهم بقيمة 34.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8828 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.15%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.51%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والمواد الأساسية بنسبة 0.23%، 0.22%، على التوالي.





بورصة قطرونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.84% خاسرًا 102.11 نقطة ليغلق عند مستوى 12110.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 73.9 مليون سهم بقيمة 206.3 مليون ريال عبر تنفيذ 7874صفقة، وتراجع 31 سهمًا، وارتفع 14 سهمًا، واستقر سهمين.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.54%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.16%، وأخيرُا قطاع النقل بنسبة 0.55%، فيما ارتفعت قطاعات البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، 0.13%، 0.03%، على التوالي.





بورصة البحرينوهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.2% خاسرًا 3.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1861.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 653.9 ألف سهم بقيمة 299.5 ألف دينار بحريني.

تراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.49%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 11.98% بضغوط هبوط أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين الوطني، بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.89%، 0.33%، 0.22%، 0.2%، على التوالي، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 2.44%.