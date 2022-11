شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدورة الأولي من أسبوع القاهرة للتصميم في هليوبوليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق الدورة الأولي من أسبوع القاهرة للتصميم من قصر البارون امبان بهليوبوليس وسيستمر في الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر بأربع معالم تاريخية بالقاهرة. يستعرض أسبوع القاهرة للتصميم التراث المعماري للمنطقة من خلال استضافة سلسلة من الفعاليات والمعارض وحلقات النقاش التي تتناول الصناعة والتي تضم مصممين محليين وإقليميين، حيث يعمل أسبوع القاهرة للتصميم كوجهة للتفاعل والتواصل ومشاركة الأفكار باعتباره الحدث الأول في مصر للتصميم والصناعات الإبداعية.

ومن جانبه قال هشام مهدي، مؤسس ورئيس الدورة الأولى لأسبوع القاهرة للتصميم، "تأتي الدورة الأولى من أسبوع القاهرة للتصميم بمشاركة كبيرة من الشخصيات العالمية البارزة والمؤثرة التي لديها سجل حافل في مجالات التصميم المختلفة. يهدف هذا الحدث إلى الاحتفاء بمصر كمركز للإبداع والتصميم والفن. يؤكد اختيار الكوربة وهليوبوليس لافتتاح هذا الحدث تحقيق رؤيتنا، حيث يحكي كل ركن في هذا المكان الثري ثقافياً عن الكثير من الاحداث التاريخية والتصاميم المعمارية المتقنة". ستقام فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم بقصر البارون إمبان وقصر غرناطة وفيلا ماجنتا ومبنى الكيان، بالإضافة إلى أماكن فرعية بما في ذلك Odyssey وPhotopia وDesign 101، بينما ستتوفر صالات العرض في Design Centre Cairo و3 Brothers وBaxter لعرض تصميمات مختلفة علي مدار الاسبوع.

يعد الحدث المنطلق من قصر البارون امبان والذي سيستمر لمدة أسبوع بمثابة منصة رائدة للمصممين وسيستضيف ورش عمل من قبلCairo Designathon ، و عروض يقدمها Film My Design بالإضافة إلى مناقشات تدار من قبل DeForum تجمع قادة الصناعة معًا للتحدث عن التصميم في مصر على مر العصور. سيضم قصر البارون أيضًا منطقة CDA Design District التابعة لجائزة القاهرة للتصميم والتي تقدم اعمال فريدة ومفاهيم مبتكرة تتوج في النسخة الخامسة من حفل توزيع الجوائز في 25 نوفمبر. من ناحية أخرى ، مبنى الكيان سيكون مركز CDA Design District بالاضافة الي تجارب تفاعلية من قبل شركة TDF + و Baky Hospitality للضيافة من خلال "حكاية علاقات" والتي تعرض قطعًا تعبر عن قيم وثقافة العلامة التجارية طوال الاسبوع. تشمل الاعمال الأخرى في مبنى الكيان عرض US- نحن من تنظيم كريم مختيجيان ومروة صباح، وسيضم المبني ايضا تجربةThe Moviola حيث يتم القاء الضوء من قبل هشام مهدي- رئيس اسبوع القاهرة للتصميم، بالتعاون مع كريم مختيجيان علي التصميم في السينما المصرية. يشمل المبنى أيضًا معرض بعنوان "مفترق طرق خالدة: إيطاليا ومصر في الثقافة والتصميم والموضة" بدعم من السفارة الإيطالية في القاهرة حيث يسلط كريم مختيجيان الضوء على الروابط بين مصر وإيطاليا من خلال السينوغرافيا. من ناحية أخرى ، ستستضيف فيلا ماجينتا في الكوربة منطقة تصميم الأزياء Fashion Design Districtحيث تعرض العلامات التجارية المحلية والعالمية، بما فيها بولغاري-BVLGARI و"أختين-OKHTEIN أشهر تصاميمها، بينما تتعاون مي جلال - المنسقة الفنية لأزياء المشاهير، مع ميزون بيراميد- Maison Pyramide لتقديم تجربة غير مسبوقة للموضة. اما قصر غرناطة في مصر الجديدة فمن المقرر أن يكون موطن أسبوع الفن وهو معرض يحتفي بأعمال 100 فنان مصري بدعم من جاليري أزاد للفنونAzad Art Gallery ، سيكون القصر ايضا مكانًا للحديقة الرماديةThe Grey Garden وهي تجربة مصممة من قبل Void للديكور وتهدف إلى نشر الوعي حول الاستدامة والفن، وستتضمن أعمالًا من قبل Creative Summit و Esorus و GLC و Marmonil و Naseej و Cairopolitan و Designdustry و Expo Turath و جامعةكوفينتري و عمل فني للدكتور ضياء عوض و مفهوم “Talk to Strangers” و بالضافة الي هندسة المناظر الطبيعية من قبل Dabs. تشمل الأماكن الأخرى التي تحتفل بصناعة التصميم المصرية خلال الاسبوع جاليرى Odyssey الذي سيشهد أعمال كريم الحيوان ونهال لهيطة مؤسسا Design Point، وستعرض أعمالهما من خلال مجموعة تحف بعنوان"حكايات الكنز المصري." سيستضيف ايضا ستوديو فوتوبياPhotopia للتصوير الفوتوغرافي نقاشات وجولات تصوير في شوارع مصر الجديدة ينظمها المهندسان كريم الحيوان وأحمد منصور بالشراكة مع مبادرة تراث مصر الجديدة.

تعمل الدورة الأولي من مهرجان القاهرة للتصميم على إنشاء منصة تربط جميع العاملين في الصناعة، الكبار والصغار، لتوسيع نطاق خبراتهم؛ بهدف الجمع بين قادة الفكر وصناع القرار الرئيسيين في صناعة التصميم. يتم إقامة الحدث الذي يستمر على مدار سبعة أيام بمشاركة WE وPOD وDMC وMO4/SceneHome وV Digital وMega FM وAl Cayan Real Estate وVilla Magenta و Collard و3Brothers وRabbit وTEXMAR وHilights و Decorative Glass و A Squared وتراث مصر الجديدة.

يمكن زيارة جميع أماكن أسبوع القاهرة للتصميم من خلال "بطاقة الاسبوع" – “The Week ID” والتي يتم الحصول عليها من خلال التسجيل على