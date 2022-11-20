شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.929 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12523 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 15054 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2408 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3502 نقطة.