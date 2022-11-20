شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقى السكرتير العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس وفد مصر في القمة بلويز موشيكيوابو السكرتير العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، حيث توجه الملا بالتهنئة بإسم مصر للسكرتير العام للمنظمة بمناسبة التجديد لها لفترة ولاية ثانية، معرباً عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع المنظمة التي تضم عدداً كبيراً من الدول الافريقية في اطار تعظيم فرص التعاون المصرى الافريقى.

وجاء ذلك في إطارمشاركته بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى في القمة الـ18 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في تونس.

وأعربت السكرتير العام للمنظمة عن سعادتها واعتزازها بالتعاون القائم بين مصر والمنظمة الدولية للفرنكفونية خاصة فيما يتعلق بجامعة سنجور للتنمية في افريقيا التي تستضيفها مصر على ارضها، معربة عن تقديرها لقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالموافقة على منح الجامعة قطعة أرض في مدينة برج العرب لبناء مقر يسمح بمضاعفة عدد الطلبة الأفارقة الدارسين بها .