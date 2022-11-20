شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. و9% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، للأسبوع الثانى على التوالى حيث انخفض خام القياس العالمى برنت بنحو 9%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 10%.

وسجلت أسعار النفط 87.62 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.08 دولار للبرميل.

واتفقت تونس وليبيا على استعادة التعاون الثنائي في مجالي النفط والغاز، والإعداد لزيارة عمل يقوم بها الجانب الليبي إلى تونس خلال الأسبوع المقبل يضم ممثلي المؤسسات العاملة في قطاعي النفط والغاز، وذلك للتباحث حول آليات تفعيل التبادل التجاري والتعاون التقني والفني وآفاق الشراكة للطرفين في هذين المجالين.

وانخفضت واردات الهنـد مـن الـنفط الخـام خـلال الربع الثالـث مـن عـام 2022 بنحو 467 ألـف ب/ي، أي بنسبة 9.6% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 4.4 مليـون ب/ي، وهو مستوى مرتفع بنحو 400 ألف ب/ي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويعزى ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى أعمال الصيانة في مصافي التكرير التـي تراجع إنتاجها مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2021، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022 لمنظمة أوابك.

وتابع التقرير، هذا وارتفعت حصة روسيا من واردات الهنـد مـن الـنفط الخـام خلال شهر سبتمبر 2022 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23%.

وبرزت الهنـد كثاني أكبر مشترى للنفط الروسى بعد الصين، مستفيدة من أسعاره المنخفضـة فـي ظـل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق أوروبا.