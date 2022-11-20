القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 20-11-2022، بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 24.42 للشراء 24.47 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 24.45 جنيه للشراء 24.52 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزى المصرى 24.44 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 20-11-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع