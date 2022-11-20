شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: لا توجد أى استثناءات لأى ممول من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022 حرص مصلحة الضرائب على التنبيه بشكل مستمر وتوعية الممولين بإلتزامهم بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أنه لاتوجد أى استثناءات لاى ممول بمصلحة الضرائب المصرية من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قائلا أنه سيتم إكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022 .

وشدد رئيس مصلحة الضرائب أنه على الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية بجميع مراحلها ، سرعة الإنضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة القانون .

وأشار مختار توفيق إلى أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل ( الدكتور، والمهندس والمحامي، والفنان، والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، وإرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشأت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية .

أما الممولين الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائى فقط فهم أيضا ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية و لكن يقوم الممولون في هذه الحالة بتقديم طلب ارجاء اصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية من المأموريه التابع لها لحين الالزام بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الالزام الخاصه به.

ولفت مختار توفيق إلى أنه لن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أنه عند اكتمال إلزام ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، فإنه اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.

وأكد مختار توفيق أن مصلحة الضرائب حريصة كل الحرص على التنبيه بشكل مستمر وتوعية الممولين بإلتزامهم بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقا لتوجيهات وزير المالية وذلك مم خلال كافة الوسائل الإعلامية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ،أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار، أو ال مقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم ، أومن خلال الزيارات الميدانية ،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني

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