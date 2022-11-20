شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: استكمال أعمال تطوير منظومة الصرف الصحى بمدينتى العبور والسادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل جهازا تنمية مدينتي العبور والسادات، تنفيذ أعمال تطوير البنية الأساسية لا سيما ما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي بالمدينتين، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الثروة العقارية والمنشآت العامة والخاصة بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار أعلن المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بمحطة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي بالمدينة، حيث تم فتح الحلقة من موزع المنطقة السكنية الـ ٢٨ عند محول رقم ٥٤ ليتم تغذية محولين قدرة ٥٠٠ ك.ف.أ لتغذية المحطة بالكهرباء، وذلك في إطار تطوير منظومة الصرف بالمدينة.

وأضاف " سالمان "، أن تنفيذ محطة فصل الصرف الصناعى عن الآدمي بطاقة 25 ألف م3/يوم باستثمارات 64,518 مليون جنيه بنسبة إنجاز 95%، وأن المحطة تعتبر نقطة بداية لتطوير منظومة الصرف بالمدينة، ومن خلال المحطة سيتم توجيه فصل صرف المناطق الصناعية المشتركة مع المناطق السكنية فى شبكة الصرف وهى الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى بركة الأكسدة مرورا بمحطة رفع صرف الصناعات الثقيلة.

وفي سياق متصل، قال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم إجراء تجارب التشغيل لخط الصرف قطر 100مم لتدعيم خط الصرف الرئيسي قطر 1800مم بداية من مسجد الشربيني وحتى محطة الرفع رقم 6 مروراً بالحي السادس ومسجد التيسير بالمدينة، وأن المشروع يستهدف تدعيم خط الصرف الرئيسي 1800مم لاستيعاب كميات الأمطار الشديدة المتوقعة لحماية الشبكات من الطفح خلال أوقات الذروة في فصل الشتاء.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة للمحافظة على الثروة العقارية والمنشآت العامة والخاصة، مؤكداً ضرورة الاستعداد التام لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للمدينة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لمجابهة مياه الأمطار الشديدة، وتلافي آثارها والحد من الأضرار الناتجة عنها.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه جارٍ البدء في تنفيذ خطي صرف قطر 225مم لتخفيف الضغط على خط الصرف الصحي بداية من مسجد التيسير بالحي السادس وحتى الربط على خط قطر 1000مم، نظراً لامتلاء خط الصرف أمام مسجد التيسير وحدوث تراكم كبير للمياه بتلك المنطقة.