شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: عدد سكان العالم متوقع أن يسجل 9.752 مليار نسمة عام 2050.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي، إن عدد سكان العالم من المتوقع أن يصل إلى 9.752 مليار نسمة عام 2050، بنسبة زيادة سكانية تبلغ 1.752 مليار نسمة مقارنة بعدد سكان العالم في 2022.

وأضاف الجهاز، أنه من الملاحظ أن الزيادة السكانية في قارة إفريقيا وحدها ستمثل الجانب الأكبر في الزيادة السكانية العالمية خلال الفترة "2022-2050"، حيث أنه وفقا لتوزيع سكان العالم عام 2050 حسب القارات فمن المتوقع أن تمثل قارة إفريقيا نسبة 25.4% من سكان العالم، مقابل 17.8% عام 2022، مما يدل على ارتفاع معدل النمو السكاني لقارة افريقيا بخلاف قارات العالم الأخرى التي من المتوقع انخفاض معدل النمو السكاني لها خلال نفس الفترة.



عدد سكان القارة ونسبتها من سكان العالم

ويصل عدد سكان قارة إفريقيا نحو 1.421 مليار نسمة بما يمثل 17.8% من سكان العالم الذي يبلغ 8 مليار نسمة في 17/11/2022.

وبدأ الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي عام 1990، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيماناً واعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات.