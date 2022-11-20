شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة بمجال المناخ: نأمل تنفيذ تعهدات الدول الغنية لدعم العمل المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بشنسيا ودو، من نشطاء المناخ من غانا، إن العمل المناخى قد يكون بطيئا فى بعض القضايا، لكن نأمل أن تدفعه القمة الحالية cop 27 من خلال المشاركة الرفيعة وكذلك اتخاذ القرارات المأمولة لتحريك قضايا العمل المناخي فى هذا الإتجاه.

وأضافت بشنسيا لـ"الخليج 365"، أن القمة مهمة خاصة مشاركة الشباب والأطفال من خلال العمل واللقاءات، والقرارات المهمة لمستقبل العمل المناخى العالمى والأفريقي.

وأشارت إلى أهمية القمة لا سيما للدول الأفريقية وهناك مشاركة حكومية وقطاع خاص للعديد من الدول المشاركة بالقارة، كذلك فعاليات كثيرة ساهمت فى تكوين شبكة تعارف ولقاءات بين الأطفال والشباب لدعم العمل المناخى.

وأعربت عن أملها فى توفير عشرات المليارات لتنفيذ تعهدات الدول الغنية لدعم العمل المناخى مع إيجاد آلية للتنفيذ، لا سيما مع حجم الضرر الكبير، مضيفة بالقول "متفائلة بالقمة وما قد تسفر عنه لا سيما قضايا الأطفال التى تحتاج إلى دعم كبير للغاية لتنفيذها".

وتختتم اليوم فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وسط زخم عالمى كبير ومشاركة على أعلى مستوى من مختلف دول العالم.