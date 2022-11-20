شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة بمجال المناخ: نأمل بتنفيذ تعهدات الدول الغنية لدعم العمل المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بشنسيا ودو من نشطاء المناخ من غانا، إن العمل المناخى قد يكون بطيء فى بعض القضايا لكن نأمل أن تدفعه القمة الحالية cop 27 من خلال المشاركة الرفيعة وكذلك اتخاذ القرارات المأمولة لتحريك قضايا العمل المناخي فى هذا الإتجاه.

وأضافت بشنسيا لـ" الخليج 365" أن القمة مهمة خاصة مشاركة الشباب والأطفال من خلال العمل واللقاءات، والقرارات الهامة لمستقبل العمل المناخى العالمى والافريقي.

وأشارت إلى أهمية القمة لاسيما للدول الأفريقية وهناك مشاركة حكومية وقطاع خاص للعديد من الدول المشاركة بالقارة، كذلك فعاليات كثيرة ساهمت فى تكوين شبكة تعارف ولقاءات بين الأطفال والشباب لدعم العمل المناخى.

وأعربت عن أملها فى توفير عشرات المليارات لتنفيذ تعهدات الدول الغنية لدعم العمل المناخى مع إيجاد آلية للتمفيذ، لا سيما مع حجم الضرر الكبير، مضيفة بالقول "متفائلة بالقمة وما قد تسفر عنه لاسيما قضايا الأطفال التى تحتاج إلى دعم كبير للغاية لتنفيذها".

وتختتم اليوم فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وسط زخم عالمى كبير ومشاركة على أعلى مستوى من مختلف دول العالم .