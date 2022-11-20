شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تحالف الهيدروجين العمانى: 1.5 درجة للأرض هدف لابد من تحقيقه لإنقاذ الكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خليل الخميس الحنشى، مدير تحالف الهيدروجين الوطنى بسلطنة عمان، إنهم يشاركون عبر وفد سلطنة عمان، للتعريف بأهم التجارب والمشاريع التي قامت بها السلطنة في مجال تغير المناخ.

أضاف الحنشى لـ" الخليج 365" " أنه يركز على جانب مشاركة المعرفة والأفكار وعرض التجارب، مشيرا إلى زخم كبير للغاية في تبادل الأفكار والمشاركة فى الحلقات النقاشية، ما يمثل فرصة جيدة لتلاقي الأفكار حول طاولة التغير المناخي للدفع بهذا الملف.

فيما يتعلق برؤيته لمستقبل العمل المناخى أوضح أنه متفاءل لكن الموضوع ليس سهلا هناك الكثير من التعقيدات، وكل عام يظهر الكثير من القضايا الكثيرة، لكن التفاؤل مطلوب والاستمرار في الدفع والمحاولة، حتى يمكن للأنشطة التي تقوم بها الدول ذات التأثير الأكبر على المناخ فى الحفاظ على درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة.

وحول مدى تأثر سلطنة عمان بالتغيرات المناخية، كشف خليل الحنشى، أن عمان تأثرت بشكل مباشر خلال الفترة الأخيرة، بسبب وجود الأعاصير المدارية خلال العشر سنوات الماضية، موضحا أن الجهود قائمة حاليا في وضع مشاريع لحماية التجمعات السكانية وتنفيذ مشاريع مثل مشاريع التقليل من تأثير التغير المناخي، ونحن نسعى كثيرا للتقليل من هذه التأثيرات.