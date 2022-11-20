شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من القمح ترتفع في أغسطس وتتجاوز 444 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الواردات المصرية من القمح ارتفعت مؤخرا لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 444 مليون و556 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 248 مليون و319 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2021، بزيادة بلغت نحو 196 مليون و237 ألف دولار.

وكانت بيانات الجهاز قد أوضحت أن الواردات المصرية من القمح شهدت تراجع فى شهر يوليو الماضى، مقارنة بشهر يوليو من عام 2021، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من القمح نحو 56 مليونا و225 ألف دولار فى شهر يوليو الماضى، بينما كانت نحو 88 مليونا و413 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمة نحو 32 مليونا و188 ألف دولار.

وشهدت واردات القمح تباين ملحوظ بالتزامن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سجلت واردات القمح تراجع ملحوظ فى فبراير الماضى بواقع 175 مليونا و931 ألف دولار، بينما كانت 341 مليونا و102 ألف دولار فى شهر فبراير عام 2021، بتراجع 165 مليونا و171 ألف دولار، وفى مارس سجلت الواردات المصرية من القمح نحو 310.8 مليون دولار، مقابل 317 مليون دولار فى شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و164 ألف دولار بنسبة تراجع بلغت 1.9%.