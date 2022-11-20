شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة 11% النصف الأول 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الثالث 2022، لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "، أن أحدث البيانات المتاحة تظهر، ارتفاع قيمة الاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 226 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق خلال الفترة المماثلة من أي عام سابق.

وأضاف التقرير، أنه وعلى الرغم من ذلك، فقد انخفضت قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 12% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2021 حينما وصلت إلى نحو 257 مليار دولار.

وتابع التقرير، هذا وقد ارتفعت الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق ،حيث ارتفع تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 27% على أساس سنوي، كما ارتفع تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة %16 على أساس سنوي ،في حين انخفض الاستثمار في القطاعات الأخرى مثل الكتلة الحيوية وتحويل النفايات إلى طاقة والطاقة المائية الصغيرة.