شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسها النحاس.. تعرف على أعلى 3 سلع استوردتها مصر من دول الاتحاد الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أهم السلع التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الإفريقي بنهاية عام 2021، حيث بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الافريقي نحو 1994 مليون دولار، مقابل 1430 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 39.4%.

ووفقا لبيانات الجهاز، فقد جاء ترتيب أهم السلع المستوردة، كالتالي:

نحاس ومصنوعاته وبلغت قيمة وارداته 675 مليون دولار بنسبة بلغت 33.8% من إجمالي السلع.

بن وشاى وبهارات وبلغت قيمة وارداتها 243 مليون دولار بنسبة 12.2% من إجمالي السلع.

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها وبلغت قيمة وارداتها 242 مليون دولار بنسبة 12.1% من إجمالي السلع.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول إفريقية بنسبة 69% من إجمالى هذا التكتل، وجاء في صدارة ترتيب الدول كلا من السودان وبلغت قيمة الواردات 386 مليون دولار بنسبة 19.4% من إجمالي التكتل، يليها زامبيا وبلغت قيمة الواردات 311 مليون دولار بنسبة 15.6% من إجمالى التكتل، ثم كينيا وبلغت قيمة الواردات 255 مليون دولار بنسبة 12.8% من إجمالى التكتل.

وفى المركز الرابع جاءت الكونغو - برازفيل وبلغت قيمة الواردات 223 مليون دولار بنسبة 11.2% من إجمالي التكتل، وأخيرا المغرب وبلغت قيمة الواردات 202 مليون دولار بنسبة 10.1% من إجمالي التكتل.