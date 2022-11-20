تعرف على خريطة طلاب التعليم العالى فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توزيع أعداد طلاب التعليم العالي في مصر للعام المالي 2021/2022، حيث بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالى 3.495 مليون طالب خلال العام الدراسي 2021/2022، مقابل 3.424 مليون طالب خلال العام الدراسي 2020/2021 بزيادة بلغت 70.9 ألف طالب بنسبة زيادة 2.1٪.



التوزيع النسبي لعدد الطلاب

وأظهرت بيانات الجهاز بالإنفو جراف توزيع الطلاب بين الجامعات الحكومية والأزهرية وفقا لما يلي:

بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 70.1٪، بالجامعات الخاصة 6.5٪، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 16.3٪، والأكاديميات 1.1٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية/ خاصة) 5.2٪، والمعاهد المتنوعة 0.7٪ خلال العام الدراسي 2021/ 2022.

بلغ عدد الطلاب المقيدين بجامعة الأزهر 371 ألف طالب بنسبة 15.1٪ من إجمالي 2.450 مليون طالب، يليها جامعة القاهرة بعدد 192.4 ألف طالب بنسبة 7.9٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والازهرية خلال العام الدراسي 2021/2022.

بلغ عـدد الطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 25 ألف طالب بنسبة 10.9٪ من إجمالي 228.9 ألف طالب يليها جامعة 6 أكتوبر 19.6 ألف طالب بنسبة 8.6٪، من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة خلال العام الدراسي 2021/2022.

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 181.4 ألف طالب خلال العام الدراسي 2021/2022 مقابل 170.9ألف طالب خلال العام الدراسي 2020/2021 بزيادة بلغت 10.5 ألف طالب بنسبة زيادة 6.2٪، وبلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية الحكومية 96.2٪، في حين بلغت هذه النسبة بالمعاهد الفنية الخاصة 3.8٪، خلال العام الدراسي 2021/2022 من اجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوى 4.581 مليون طالب خلال العام الدراسى 2021/2022، مقابل 4.385 مليون طالب خلال العام الدراسي 2020/2021 بزيادة بلغت 196ألف طالب بنسبة زيادة 4.5٪.

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي 2.390 مليون طالب (2.009 مليون طالب بالتعليم العام، 381.5 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي 2021/2022، مقابل 2.252 مليون طالب (1.916 مليون طالب بالتعليم العام، 336.4 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي 2020/2021 بزيادة بلغت 138 ألف طالب بنسبة زيادة 6.1٪.

بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية 84.2٪، بالمدارس الخاصة 15.8٪ خلال العام الدراسى 2021/2022، مقابل 87.5٪ بالمدارس الحكومية، 12.5٪ بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2020/2021.

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني 2.191 مليون طالب خلال العام الدراسي 2021/2022، مقابل 2.133 مليون طالب خلال العام الدراسي 2020/2021 بزيادة بلغت 58.1 ألف طالب بنسبة زيادة 2.7٪، و46.7٪ نسبة الطلاب المقيدين بالتعليم الصناعي، 41.3٪ بالتعليم التجاري والفندقي، 12٪ بالتعليم الزراعي خلال العام الدراسي 2021/2022 من إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الفني.