5 ملايين عقد عبر «إيجار» حتى منتصف نوفمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت العقود المبرمة للإيجار السكني والتجاري عبر برنامج «إيجار»، 5 ملايين عقد، منذ إطلاق البرنامج في 12 فبراير 2018 حتى منتصف نوفمبر الجاري.

وأوضح مدير برنامج إيجار المهندس زياد العقل خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية للتعريف بمستجدات البرنامج، أن عدد المستأجرين عبر عقود إيجار بلغ 2.5 مليون مستأجر، والمؤجرين أكثر من 80 ألف مؤجر، فيما بلغت الوحدات الإيجارية نحو 5.6 ملايين وحدة سكنية وتجارية.

وأشار إلى أن القضايا المتعلقة بالنزاع بين أطراف العملية الإيجارية انخفضت إلى أدنى مستوياتها في المملكة، مبينا أن هدف إطلاق البرنامج جاء لوضع حد للمشكلات والمنازعات في قطاع الإيجار وتحفيز المستثمرين وتعزيز الثقة في القطاع الإيجاري.

مواجهة شح العروض

أفاد العقل بأن إطلاق البرنامج في 12 فبراير 2018، جاء لينقذ القطاع بعد ظهور شح كبير في عرض الوحدات السكنية والتجارية نتيجة التخوف من عدم دفع الإيجارات، فأتى البرنامج مدعوما بـ 5 قرارات من مجلس الوزراء، كان أحدها اعتبار العقد الإيجاري سندا تنفيذيا يؤدي عدم الالتزام به إلى إجراءات رادعة، منها وقف الخدمات.

وذكر أن البرنامج يعمل على تنظيم القطاع وسد الفجوة الكبيرة التي أدت إلى خسائر فادحة سواء للمستثمرين أو لأطراف العملية الإيجارية عموما، حيث كان 30% من القضايا المرفوعة أمام المحاكم قبل إطلاق البرنامج تتعلق بقضايا الإيجار، و90% من هذه القضايا تتعلق بالامتناع عن دفع الأجرة.

مؤشر إيجاري

أشار إلى إضافة كثير من الخدمات إلى شبكة إيجار، أبرزها خدمة السلوك العقاري الإيجاري للمستأجرين للتعرف على المتعثرين عن السداد ومستوى الخدمات التي يقدمها المؤجرون والوسطاء من أجل رفع مستوى الشفافية، واطلاع الأطراف على أفضل مستويات التعامل، وإيجاد مؤشر لحركة الايجار في مختلف الأحياء للتعرف على الأوضاع، وإيجاد البدائل المناسبة، إضافة إلى خدمة ضمات الإيراد للمؤجر، والتي تساعد المؤجرين على طلب التمويل من البنوك لبناء عمارات سكنية أو التوسع في العمارات التي لديهم.

الربط الفوري للعداد

لفت العقل إلى أن البرنامج قام أخيرا بالربط مع الشركة السعودية للكهرباء من أجل الربط الفوري الالكتروني للعدادات منذ بداية عقد الايجار للوحدة السكنية، للانتهاء من النزاع المتعلق بدفع مبالغ الفواتير قبل وبعد الإيجار، كما يسعى لإيجاد جهة تحكيمية خاصة لإيجاد حلول للنزاع في القطاع الإيجاري قبل الدخول في قضايا عدلية قد تطول لفترات طويلة.

تعامل موظفي الدعم

أبدى عدد من المتعاملين مع البرنامج من الحضور امتعاضا من تعامل موظفي الدعم الفني بالبرنامج، وتعدد الردود على الاستفسار الواحد من كل موظف، ما يدل على عدم وضوح الرؤية لدى هؤلاء الموظفين، وأشاروا إلى أنهم واجهوا مشكلات في التعامل مع الدعم الفني حيث إن بعض هؤلاء كانوا في بعض المسائل يطالبونك بمراجعة الجهات العدلية، فيما يتم استقبال ورفع طلبك في وقت لاحق وعن طريق موظف آخر ولكن بعد كم هائل من الأسئلة والاستفسارات، إلا أن معظم هذه الطلبات تظل لفترات طويلة على النظام دون حل.

ووعد بإيجاد حلول لمشكلات التواصل مع البرنامج والدعم الفني ضمن عمليات التحديث وتعزيز أداء الشبكة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعادة تقييم للأداء وتصويب التوجه بما يرد من التغذية الراجعة، لافتا إلى أن ذلك من فوائد الورش التي يقيمها البرنامج في مختلف المناطق.

برنامج إيجار

