شكرا لقرائتكم خبر توصية بدعم صغار المزارعين وربطهم بشركات التسويق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى المشاركون في ورشة عمل «الحلول التسويقية لمنتجات سعودي قاب SGAP»، التي أقامتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، بدعم صغار المزارعين وربطهم بالشركات التسويقية، وضرورة مساعدة الشركات الزراعية الكبرى لصغار المزارعين، وإسهامهم في تسويق منتجاتهم، كما أوصت بإقامة ورش عمل بالتعاون مع الخطوط السعودية للتموين، وذلك بهدف تدريب صغار المزارعين على التسجيل في منصة المناقصات والمشتريات الخاصة بهم.

وأكد مساعد وكيل الوزارة للزراعة الدكتور سليمان الخطيب، خلال الورشة، أن علامة الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي قاب» تضمن تقديم منتجات زراعية ذات جودة وسلامة عالية، لتطبيقها أعلى المعايير وأفضل الممارسات الزراعية الجيدة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق أفضل الممارسات الزراعية الجيدة على كافة القطاعات الإنتاجية بالمملكة.

وأوضح الخطيب أن برنامج «سعودي قاب» يمثل رؤيــة جديــدة للعمــل الزراعــي، من خلال حمايــة واســتدامة المــوارد الطبيعيــة والمحافظـة علـى البيئـة بمـا فيهـا مـن تنـوع بيولوجـي، وتفعيـل دور المـوارد البشـرية بتحقيــق الاستخدام الأمثل لهــا.

وذكر أن البرنامج يشجّع المزارعين على زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية مضافة، مثل الفواكه والخضراوات، وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم داخليا وخارجيا، فضلا عن تحسين العمليات والممارسات الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي وتطوير مواصفاته.

وتهدف الورشة إلى دعم المنتجات الزراعية، والبحث عن فرص تسويقية جديدة لمنتجات «سعودي قاب»، بالإضافة إلى التعريف بإنجازات الوزارة وما قدمته من خطط وبرامج في مجال دعم الأمن الغذائي، والاستفادة من إمكانيات الشركات الزراعية الوطنية الكبرى؛ في دعم برنامج «سعودي قاب»، ورفع المحتوى المحلي من خلال التواصل الفعال بين القطاعين؛ الحكومي والخاص، إضافة إلى إيجاد حلول تسويقية لصغار المزارعين، وتوفير منافذ بيع لمنتجاتهم.

وشهدت الورشة تقديم عدد من أوراق العمل، حول «اشتراطات الممارسات الزراعية الجيدة»، «واشتراطات منتجات الخضراوات والفواكه الطازجة»، و»اشتراطات ومتطلبات الخطوط السعودية للتموين»، واستعراضا لتجارب بعض الشركات الزراعية الكبرى في تسويق منتجاتها، وأدار المشاركون نقاشا مفتوحا حول الممارسات الزراعية الجيدة، وأفضل الحلول التسويقية للمنتجات الزراعية.

يذكر، أن الحصول على شهادة «سعودي قاب» يساعد على تحسين العمليات والممارسات الزراعية، والمحافظة على البيئة، وسلامة القائمين على البرامج الزراعية، إضافة إلى تمكين صغار المزارعين لزيادة إنتاجهم وتحسين الجودة، والحد من استخدام المبيدات الحشرية، فضلا عن الإسهام في تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية وحصولهم على منتج غذائي صحي وآمن.

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