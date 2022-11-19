اتفاقية لتنمية قدرات الشباب في البرمجيات وإنترنت الأشياء

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وجرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة المهندس رائد الفايز، والرئيس الإقليمي لشركة سوفت وير أي جي - Software AG - ممدوح العليان.وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة المجال أمام شركة سوفت وير أي جي التي تعمل في مجال تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، لإقامة برنامج للطلاب وخريجي الجامعات في مجال البرمجيات وإنترنت الأشياء IoT ، تحت عنوان Future Disruptors 2023 ، بما يسهم في دعم المواهب المشاركة في البرنامج، من خلال تطوير المهارات الرقمية، وتشجيع تبني الحلول الابتكارية لتقنية إنترنت الأشياء، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال في مجال تقنية المعلومات.
وسيتم خلال البرنامج الذي ستقدمه الشركة في مجال البرمجيات المتخصصة في إنترنت الأشياء، توفير المواد التدريبية والمدربين للطلاب المشاركين من خريجي الجامعات، والأنظمة والحلول التقنية وترجمة أفكارهم إلى فرص استثمارية واعدة، وصولا إلى عرض تجارب الفائزين وتتويجهم ضمن معرض الشركة في مؤتمر (LEAP 2023).
يذكر، أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تسعى دوما للتعاون مع مختلف الجهات من القطاع الحكومي والخاص لمتابعة التطورات والمستجدات في مجال التقنية، لتعظيم الاستفادة من التقنية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل الكوادر البشرية التقنية، والتشجيع على إطلاق مبادرات نوعيه وذات علاقة.
الأهداف
- دعم المواهب وتطوير مهاراتها الرقمية
- تشجيع الحلول الابتكارية لتقنية إنترنت الأشياء
- تعزيز ريادة الأعمال في مجال تقنية المعلومات
- توفير المواد التدريبية والمدربين للمشاركين
- ترجمة أفكار المشاركين إلى فرص استثمارية
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