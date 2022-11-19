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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة تنظم الأسبوع الجاري فعاليات وبرامج «الأسبوع العالمي لريادة الأعمال»، بمشاركة متخصصين في مجال ريادة الأعمال ومستشارين في مجالات الابتكار وتطوير أعمال المنشآت.

وتشمل الفعاليات تقديم خدمات استشارية على مدار 5 أيام في مقر الغرفة، تستهدف رواد ورائدات الأعمال في مجالات التسويق والمحاسبة والخدمات التجارية، وتستعرض أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في مراحل المشروعات ابتداء من فكرة المشروع، ومراحل التنفيذ، وأبرز الحلول لاستدامة وتطور مشروعات الأعمال.

وتعقد ضمن الفعاليات عدة ورش عمل تناقش موضوعات تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، والخدمات التي تقدمها منصة «اعتماد» في مجال منافسات العقود الحكومية، إلى جانب ورش عمل حول تمكين وتطوير مشاغل التزيين والخياطة، والخدمات والمنتجات التمويلية التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.