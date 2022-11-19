غرفة المدينة

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وتشمل الفعاليات تقديم خدمات استشارية على مدار 5 أيام في مقر الغرفة، تستهدف رواد ورائدات الأعمال في مجالات التسويق والمحاسبة والخدمات التجارية، وتستعرض أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في مراحل المشروعات ابتداء من فكرة المشروع، ومراحل التنفيذ، وأبرز الحلول لاستدامة وتطور مشروعات الأعمال.وتعقد ضمن الفعاليات عدة ورش عمل تناقش موضوعات تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، والخدمات التي تقدمها منصة «اعتماد» في مجال منافسات العقود الحكومية، إلى جانب ورش عمل حول تمكين وتطوير مشاغل التزيين والخياطة، والخدمات والمنتجات التمويلية التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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