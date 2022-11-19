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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في بلدية غميقة بمحافظة الليث، مشروع طرحته أمانة محافظة جدة للمستثمرين ضمن المرحلة الأولى لمشروع الطريق السياحي لمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أن المشروع تم طرحه للمنافسة العامة عن طريق التأهيل الفني للمستثمرين، ويتضمن إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة منتجع ومتنزه العين الحارة للسياحة الاستشفائية والبيئية «غميقة - قرية الماء الحار»، وسيتميز بإقامة أنشطة سياحية وصحية وترفيهية على مساحة تتجاوز الـ 86 ألف متر مربع ولفترة تعاقد تمتد لـ 50 عاما.

ودعت أمانة جدة الراغبين في دخول المنافسة، للاطلاع على تفاصيل الفرصة الاستثمارية لمشروع تطوير العين الحارة عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص» ، أو خلال تطبيق الهواتف الذكية، والاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف.