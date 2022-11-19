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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 26 فرصة استثمارية متنوعة طرحتها أمانة منطقة حائل في مواقع متعددة، وذلك امتدادا لجهودها في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات، وتنمية الإيرادات لطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية.

وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود آل علي، أن الفرص التي طرحتها الأمانة على بوابة الاستثمار البلدي «فرص» متنوعة ومتعددة وتشمل: فرصتان ترفيهيتان سياحيتان، و4 فرص صناعية، و12 فرصة تجارية، منوعة وفرصتان صحيتان، إضافة لفرصة واحدة للنقل والمواصلات، وفرصة واحدة رياضية وفرصتان اجتماعيتان، وفرصتان دعائيتان.

ودعا الراغبين للاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها التفصيلية الدخول عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص» والتقديم على الفرص المطروحة، أو إرسال مقترحات لطرح فرص استثمارية جديدة.