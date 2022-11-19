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وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود آل علي، أن الفرص التي طرحتها الأمانة على بوابة الاستثمار البلدي «فرص» متنوعة ومتعددة وتشمل: فرصتان ترفيهيتان سياحيتان، و4 فرص صناعية، و12 فرصة تجارية، منوعة وفرصتان صحيتان، إضافة لفرصة واحدة للنقل والمواصلات، وفرصة واحدة رياضية وفرصتان اجتماعيتان، وفرصتان دعائيتان.ودعا الراغبين للاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها التفصيلية الدخول عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص» والتقديم على الفرص المطروحة، أو إرسال مقترحات لطرح فرص استثمارية جديدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.