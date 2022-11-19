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ويهدف البرنامج إلى تدريب واكتساب المهارات والاستفادة من التجارب العالمية المماثلة لمهنة العاملين الحالية، حيث يستهدف العاملين في الأنشطة السياحية لتطويرهم خلال تدريبات فنية وإدارية وتطبيقية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة السياحة ممثلة في وكالة تنمية رأس المال البشري، تواصل أعمال برنامج الإعارة المتخصصة للعاملين الحاليين في أحد فروع المنشآت في قطاع الإيواء السياحي، لاكتساب المعارف خارج المملكة، الذي يستمر على مدى 3 أشهر.ويهدف البرنامج إلى تدريب واكتساب المهارات والاستفادة من التجارب العالمية المماثلة لمهنة العاملين الحالية، حيث يستهدف العاملين في الأنشطة السياحية لتطويرهم خلال تدريبات فنية وإدارية وتطبيقية.

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