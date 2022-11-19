شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سلع ساعدت على تراجع واردات مصر فى أغسطس الماضى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية تراجعا طفيفا في شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت نحو 7.51 مليار دولار، بينما كانت نحو 7.76 مليار دولار في شهر أغسطس من العام الماضي 2021، بتراجع بلغت نسبته 3.2%.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هناك مجموعة من السلع ساهمت في تراجع القيمة الإجمالية للواردات وجاء على رأسها واردات الأدوية وحضرات الصيدلة وسجلت 298.4 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 381.5 مليون دولار في أغسطس عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 21.8%، يليها واردات المواد الأولية من الحديد أو صلب بقيمة 291.4 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 305.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بنسبة 4.7%.

وتضمنت القائمة أيضا كلا من واردات الذرة بقيمة بلغت 208.7 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 248.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بنسبة 16%، ثم واردات فول الصويا بقيمة بلغت 164 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 177.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 7.5%، إلى جانب واردات الخشب ومصنوعاته وبلغت 132.5 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 158.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 16.4%.