شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر دول إقليم شمال إفريقيا من حيث عدد السكان عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قائمة الدول الخمس الكبار من حيث عدد السكان على مستوى الأقاليم الإفريقية، حيث جاءت مصر في المرتبة الأولي من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2022، حيث بلغ عدد السكان 104.2 مليون نسمة، تمثل 7.3%من جملة عدد سكان إفريقيا و1.3% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 14 عالمياً والثالثة إفريقياً من حيث عدد السكان.



اكبر الدول من حيث عدد السكان وفقا للإقليم

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن نيجيريا جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم غرب إفريقيا عام 2022، ببلوغ عدد السكان 219.5 مليون نسمة حيث تمثل 15.4% من جملة عدد سكان إفريقيا و2.7% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 7 عالمياً والأولى إفريقياً من حيث عدد السكان.

وتحتل إثيوبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شرق إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 122.1 مليون، حيث تمثل 8.6% من جملة عدد سكان إفريقيا و1.5% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 12 عالمياً والثانية إفريقياً من حيث عدد السكان، بينما تحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم وسط إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 96.5 مليون نسمة، حيث تمثل 6.8% من جملة عدد سكان افريقيا و1.2% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 16 عالمياً والرابعة إفريقياً من حيث عدد السكان.

وأخيرا جاءت جنوب إفريقيا بالمرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم جنوب إفريقيا عام 2022، ببلوغ عدد السكان 61.1 مليون نسمة، حيث تمثل 4.3% من جملة عدد سكان إفريقيا و0.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 25 عالمياً والسادسة إفريقياً من حيث عدد السكان.