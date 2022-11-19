شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة بريطانية تدعو لقانون دولى يجرم الإضرار بالبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت جودى فوستر ممثلة منظمة " stop ecocide" إحدى مؤسسة بريطانيا الناشطة في أوروبا، بسرعة التحرك بقرارات على أرض الواقع لمواجهة التغيرات المناخية، بجانب جهود كل الدول داخليا لوقف مسببات الانبعاثات، مع ضرورة ممارسة ضغوط من البرلمانات ومنظمات المجتمع المدنى، والاستعانة بالشباب لطرح رؤيتهم .

وقالت جودى فوستر لـ"الخليج 365"، أنهم يشاركون في قمة المناخ بشرم الشيخ من خلال جناح بهدف توصيل رسالتهم للعالم كله والتحذير من الفعل المتنامى للإضرار بالبيئة وبالتالي التسبب في كوارث طبيعية، لافتة إلى إننا نسعي للتضامن العالمى حول حماية البيئة تحت شعار " كوكبك يحتاجك ".

وحول رؤيتها لمواجهة تغيرات المناخ، قالت انها صعبة ولابد من قانون دولى لوقف الانبعاثات وتجريم الإضرار بالبيئة دوليا في ظل ما تعانيه كثيرا .

وأضافت أن حماية الكوكب حاليا مسألة صعبة ،لكنننا نؤدي بشكل جيد رغم التحديات ونسعى لمواجهتها، حيث تتحكم بعض الاحداث الدولية والظروف في قرارات الدول ويمكنها التراجع عنها في بعض الأحيان.