شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من السيارات تسجل 82 مليون دولار أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الواردات المصرية من السيارات تراجعها في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو 82 مليون و710 ألف دولار، في شهر أغسطس الماضي، مقابل 295 مليون و535 ألف دولار في أغسطس عام 2021، بتراجع بلغ 212 مليون و825 ألف دولار.

وكانت الواردات المصرية من السيارات قد حققت وفرا كبيرا في النصف الأول من العام الجاري 2022، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع واردات مصر من سيارات الركوب في الفترة من "يناير- يونيو" 2022، بقيمة تجاوزت نحو 700 مليون دولار.

ورصدت البيانات، تراجع واردات مصر من سيارات الركوب لمستوى مليار و172 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بينما كانت نحو مليار و904 مليون دولار في الفترة المناظرة لها عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 732 مليون و510 ألف دولار.

وبالنظر إلى تطور واردات السيارات فقد شهدت تقلبات كبيرة، حيث سجلت الواردات في يونيو الماضي نحو 75 مليون و238 ألف دولار، متراجعة من 316 مليون و575 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 241 مليون و337 ألف دولار.