شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المصدرين: قطاع صناعات الغزل والمنسوجات يستحوذ على 3% من الناتج المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، إن قطاع صناعة الغزل والمنسوجات يستحوذ على 12% من الصادرات المصرية إلى الخارج وحوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي

وأضاف خلال فعاليات النسخة السادسة من معرض Destination Africa 2022، بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، السفير محمدو لبرنغ سفير دولة الكاميرون بالقاهرة، السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة، وماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بالإضافة إلي وفود تجارية من اكثر من 35 دولة حول العالم، أن الغزل والنسيج يعد ثاني أكبر قطاع في مصر، ويلعب دورًا رئيسًا في تشكيل الاقتصاد المصري، ويستحوذ على 20% من حجم العمالة في مصر.

وذكر أن Destination Africa يقوم على فكرة التعاون بين الدول الإفريقية لعرض ما تمتلكه من موارد غنية وكوادر بشرية ذات مهارة وقدرة فائقة على التوسع في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ويعزز من تواصلها مع جميع دول العالم ليجعلها من القوى المنافسة في الأسواق العالمية."

وأوضح قاسم ان هذا المعرض من شأنه وضع مصر على خريطة الدول العالمية المتقدمة في مجال الصناعة لتصبح مركزًا إقليميًا لحركة التجارة الدولية، مما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 وخطة الحكومة المصرية في توطين الصناعة المحلية، ودعم قطاع الصناعات النسيجية التي تعتبر واحدة من أهم الصناعات الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة التجارة والصناعة في خطتها للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، حيث يمثل.

ويقام المعرض بالتعاون بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، ويشارك في المعرض في دورته الجديدة لهذا العام أكثر من 150مشتري من مختلف العلامات التجارية العالمية ليشهدوا نتاج أكثر من 25 عامًا من الخبرة في إقامة العروض التجارية العالمية.

هذا وقد شهدت النسخة السابقة للمعرض نجاحًا كبيرًا حيث شارك فيها أكثر من 100 عارض افريقي من دول مختلفة منها مصر وجنوب افريقيا و تونس والمغرب حيث قاموا باستعراض أفضل ما لديهم من مهارات في صناعة الملابس والمنسوجات التقليدية التي تعكس خلفياتهم الثقافية المتنوعة، كما حضر المعرض في اخر نسخة له اكثر من 200 زائر، كما قام المعرض بتنظيم اكثر من 60 زيارة ميدانية للمصانع.