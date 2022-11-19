شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري للملابس: 29% زيادة فى الصادرات أول 9 أشهر من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزه، أن المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا – Destination Africa "يعتبر فرصة مناسبة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزه والغزل والنسيج من تطور كبير سواء في منتجات هذه القطاعات والعمل على توريدها إلي الأسواق الأفريقية والعمل على جعل مصر محور ومركز للتوريد للقارة الأفريقية سواء من الألياف و الغزول و الأقمشة و الملابس الجاهزة.

وأشارت مارى لويس بشارة في تصريحات لها خلال افتتاح Destination Africa إلي التعاون الوثيق بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة و المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين و الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وذلك لتنظيم هذا المعرض الكبير والذي يقام على مدار يومي 19 و 20 نوفمبر 2022

وكشفت مشاركة أكثر من 150 شركة محلية وعالمية في ديستنشن أفريقا والذي يعتبر المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B وهو ما يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة السادسة من المعرض، مشيرة إلي Destination Africa يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية.

وقالت ماري لويس، إن المعرض يشهد تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الإستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الإستدامة و الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.

وأعلنت ماري لويس، ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 29% لتسجل 1.91 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2022 مقابل 1.47 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف أن الصادرات تسجل أداء جيد منذ عام 2020 بقيمة 1.45 مليار دولار متأثرة بتداعيات فيروس كورونا ، لكن مع تلاشي الآثار السلبية لانتشار كورونا بدأت الصادرات تحقق ارتفاع في 2021 لتسجل 2.08 مليار دولار ومع نهاية العام الحالي ستتجاوز الصادرات حاجز 2.1 مليار دولار.