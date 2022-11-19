شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: إطلاق أول كيان للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول كيان مصرى للاستثمار فى المشروعات التى تصدر شهادات الكربون EgyCOP، وذلك خلال فعاليات "يوم الحلول" الذى تشرف عليه وزارة التخطيط ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق EgyCop كأول كيان يوفر تمويلا لمساعدة الشركات فى إطار عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر بدون انبعاثات مضرة للبيئة، لتعزيز مشاركة مصر فى الجهود العالمية حاليا لتحقيق الحياد الصفرى الكربونى عبر إصدار شهادات مقابل ما تم تخفيضه من انبعاثات وتداولها.

ذكر الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على الجهات ذات الصلة على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لدعم عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير بيئة ممارسة الأعمال اللازمة لذلك بداية من استصدار الموافقات المطلوبة للتأسيس والترخيص للكيان المالك ل EgyCop وصولا إلى استيفاء كافة الموافقات والمتطلبات اللازمة لإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات الكربون ورقة مالية قابلة للتداول.

تابع الدكتور فريد أن الإعلان عن EgyCop جاء إطلاق أول سوق أفريقى طوعى لإصدار وتداول شهادات الكربون على هامش قمة المناخ العالمية فى مدينة شرم الشيخ، مشيرا فى هذا الصدد إلى أهمية العمل على رفع مستويات وعى ومعرفة الشركات بالسوق الجديد والخدمات المقدمة من خلاله وكيفية الوصول إليها والاستفادة منها فى خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك سرعة وضع المعايير والضوابط اللازمة لإصدار وتسجيل هذه الشهادات مع ضمان تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية وفق المعايير الدولية فى هذا الصدد.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن EgyCOP تعد الأولى من نوعها فى السوق المصري، مشيرة إلى انها تعد مثال حى على رؤية رئاسة COP لهذا العام "معًا من أجل التنفيذ" لأنها تمثل خطوة ملموسة إلى الأمام نحو التعاون فى تنفيذ الحلول المبتكرة التى يمكن أن تساعد عالمنا فى مكافحة تغير المناخ.

وقالت السعيد أن هناك تكامل واضح بين الهدف الرئيسى لـ EgyCOP وإطلاق أول سوق افريقى قطاعى لإصدار وتداول شهادات الكربون خلال يوم التمويل الأسبوع الماضي، حيث أنها تقدم أيضًا أول شركة استثمار مباشر تعمل فى أسواق الكربون الطوعية، مشيرة إلى أن هذا التقاطع فى العمل والمبادرات بين صانعى السياسات والقطاع الخاص تؤكد التزام مصر باتخاذ خطوات تحويلية نحو العمل المناخي.

يشار إلى أن الكيان المصرى للاستثمار فى المشروعات التى تصدر شهادات الكربون EgyCOP سوف يمول مشروعات الشركات المصرية التى تحقق خفض للانبعاثات فى مصر وتصدر لها شهادات معتمدة عالميا لموازنة الانبعاثات من مؤسسة الجولد ستاندرد السويسرية.