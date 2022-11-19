الاقتصاد

أسعار الخضراوات فى الأسواق.. وكيلو الطماطم بـ6.5 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - تواصل استقرار أسعار الخضراوات في الأسواق، اليوم السبت، وبلغ سعر كيلو الطماطم 3.5 إلى 6.5 جنيهات في سوق المستهلك، والبطاطس 4.5 إلى 8 جنيه والبصل 2.5 إلى 3.75 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 4 إلى 6.5 جنيه، في حين تشهد الأوساق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات.

 

وفي سوق الجملة، تسجل سعر الملوخية الخضراء 2.5 إلى 3.5 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 7جنيهات، والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

 

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 10 إلى 15 جنيه والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

 

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 3.5 جنيه والفاصوليا 7 إلى 10 جنيها والباذنجان البلدي 3.75 إلى 5.75 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3.75 و 6.75 جنيه والفلفل الرومى 4 إلى 7 جنيهات والفلفل الصوب 5 إلى 108 جنيهات والفلفل الألوان 8 إلى 18 جنيهات

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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