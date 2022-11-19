شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب السيارات القديمة.. 7 شروط للحصول على "عربية زيرو" بفائدة ميسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة المالية، للمواطنين في 15 محافظة، الاستفادة من مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التي مر على صنعها 20 عامًا فأكثر، بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بفائدة ميسرة، ووثيقة تأمين على السيارة بسعر مخفض، وحددت الوزارة 7 شروط عامة للاشتراك في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وهي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبدون حد أقصى للسن (في حالة السداد النقدي).

3- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبحد أقصى 65 سنة (في حالة السداد بالتقسيط).

4- أن تكون السيارة مر على صنعها 20 عام فأكثر.

5- رخصة السيارة تتبع إحدى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ، لإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف وسوهاج.

6- أن تكون رخصة السيارة باسم المتقدم "فيما يخص السيارات الأجرة".

7- أن تكون رخصة السيارة باسم مالكها منذ سنتين ماضيتين وقت الاشتراك "فيما يخص السيارات الملاكي".

يذكر أنه تم تقديم 42 ألف طلب على الموقع الإلكتروني للمبادرة، تم تخريد 24 ألف سيارة قديمة ما بين «ملاكى» و«تاكسى» و«ميكروباص»، وتحملت الخزانة العامة للدولة أكثر من 590 مليون جنيه قيمة «الحافز الأخضر».

تسهم المبادرة في تخفيض الدعم الموجه للوقود، وذلك من خلال تحديث أسطول السيارات القديمة التي تستهلك الكثير من لترات الوقود أثناء تشغيلها بسيارات أخرى تستهلك لترات أقل وبالتالي خفض كميات الوقود والذى ينجم عنه خفض الدعم الموجه لهذا البند، الحد من تلوث الهواء، وكذا الانبعاثات الكربونية الضارة وما يتبعه من تخفيف للأمراض الناتجة عن ذلك التلوث، فضلاً عن زيادة أمن وسلامة الطرق نتيجة لخروج السيارات القديمة من الخدمة والتي كانت تتسبب في وقوع الحوادث.