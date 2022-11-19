شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليار جنيه تعويضات صرفتها شركات التأمين عن حوادث الحريق خلال 8 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صرف شركات التأمين تعويضات بقيمة 1.6 مليار جنيه عن حوادث الحريق، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 بنسبة 8.98% من إجمالي التعويضات التي أنفقتها شركات التأمين وبلغت 17.5 مليار جنيه في أول 8 شهور من عام 2022.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 وبلغت 37.5 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 13.7%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 15.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 مقابل 13.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 9.2%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 22.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 مقابل 19.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 17.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة انخفاض 1.6%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 10.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 مقابل 8 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 34.7%.