شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تصدر كتابا دوريا بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر أمل أبو العز رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحوكمة بوزارة المالية، الكتاب الدوري رقم 125 لسنة 2022، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارًا من أول نوفمبر الجاري.

ووجهت وزارة المالية، المسئولين الماليين بكافة الجهات المخاطبة بأحكام القرار رقم 4017 لسنة 2022، ووضعه موضع التنفيذ الفوري، وعلى المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالمحافظات ومديري ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ بكل دقة.

وقررت الحكومة، يوم 26 أكتوبر الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وذلك بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة.

وتبلغ التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعددهم 4.6 مليون موظف، تبلغ 16.4 مليار جنيه، ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، كما يستفيد من هذه المنحة نحو 250 ألف من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية 900 مليون جنيه.

وسبق أن رفعت وزارة المالية، حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه؛ بما يعني أن الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريًا، معفى من الضرائب.