شكرا لقرائتكم خبر عن "الدلتا للسكر" ترد على ملاحظات المركزي للحاسبات بخصوص قوائم الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- بخصوص التشغيل الاقتصادي لماكينة المكعبات ووحدات التكرير، ردت الشركة أن ماكينة المكعبات تعمل طبقًا لحالة السوق، وجاري دراسة التوسع في تشغيلها وليست متوقفة ويتم عمل إهلاك كامل لوحدتي التكرير، وتم تحميل المصروفات الإدارية والعمومية بقسط إهلاك وحدتي التكرير، وسيتم إجراء باقي التسويات لإهلاك ماكينة المكعبات في نهاية العام.

2- وبخصوص التأمين على مبانى المركز الرئيسي ومباني المدينة السكنية وأثاث المصنع، ردت الشركة أنه يتم التأمين على كافة المعدات القابلة للانفجار والأعطال ومخزن المواد والمهمات واللوادر والسيارات وأجهزة الحاسب الآلي ومحلقاتها.

3- بخصوص دراسة الأعمار الإنتاجية المتبقية للأصول الثابتة التي لها قيمة قابلة للإهلاك، أكدت الشركة، أنه يوجد لجنة مشكلة لذلك وتحت الدراسة.

4- وحول تحصيل نصيب الشركة من أرباح شركتي الفيوم لصناعة السكر والنوبارية للسكر والمتحدة للعبوات، أوضحت الشركة، أنه نظرًا لعدم توافر السيولة طرفهم وسيتم التحصيل قبل نهاية العام.

5- ردًا على تكلفة إنتاج المولاس، أشارت الشركة، إلى أن الأساس والمتبع منذ سنوات بالاتفاق مع مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، فأنه يتم استبعاد 11%% من تكلفة السكر تخص المنتجات العرضية 6% تفل بنجر، و5% مولاس، وتم الاتفاق على أن تكون طبقًا لنسبة الفعلية.

6- وحول ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية بالبنوك (عملة محلية) بمبلغ 27.7 مليون جنيه، بينت الشركة أن هذا المبلغ تم إضافته في نهاية شهر سبتمبر عام 2022، ويتم الصرف منه على مستلزمات الصيانة وخلافه.

7- بخصوص السياسة النقدية والسحب على المكشوف، ردت الشركة، أنه يتم سداد مستحقات موردي البنجر أولًا بأول وكافة التزامات بداية الموسم وتتم التسوية بعد نهاية الإنتاج والبيع في النصف الثاني من العام.