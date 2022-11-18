شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن منظومة رد الضريبة للمشاركين في قمة المناخ COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة المالية، منظومة لرد الضريبة على القيمة المضافة للأجانب المشاركين في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته السابعة والعشرين (COP27)، ويقدم ”الخليج 365”، أسئلة وأجوبتها عن المنظومة الجديدة.





س- بدايةً ما هي منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة للأجانب؟ج- منظومة رد الضريبة هي منظومة إلكترونية قامت وزارة المالية بالتعاون مع شركائها من الشركات الكبرى بتنفيذها والتي تتكامل مع منظومة الدفع الإلكتروني، ويتم الرد من خلال البنوك بالمقابل بنفس عملة الحساب الذي يتم رد الضريبة عليها وذلك تحفيزًا للسياحة وتشجيعًا للسياح على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.





س- ما هي شروط رد الضريبة للأجانب؟ج- هناك 3 شروط للأجانب للاستفادة من منظومة رد الضريبة، وهي؛ أولًا ألا تزيد مدة الإقامة عن 3 أشهر، ثانيًا ألا تقل قيمة المشتريات بالفاتورة أو الايصال الواحد عن 1500 جنيه مصري، ثالثًا أن يتم خروج المشتريات بصحبة المسافر.

ويمكن رد ضريبة القيمة المضافة من خلال البطاقة البنكية الخاصة للمسافر الأجنبي.





س- ما هي إجراءات توعية السائحين المغادرين غير المقيمين بمنظومة رد الضريبة؟ج- نجحت وزارة المالية، في تنفيذ إجراءات لتوعية السائحين بشروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم، حيث تم إعداد لافتات إرشادية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية تتناول شروط وخطوات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين، وتم وضع هذه اللافتات في أماكن عدة بمطار وفنادق مدينة شرم الشيخ وأماكن التجمع بها وفي مداخل الأسواق التجارية، كما تم إعداد ملصقات مطبوع عليها علامة VAT Refund، وتم لصقها ووضعها بالمحلات التجارية المختلفة بمدينة شرم الشيخ، والتي يُمكن للسائح استراد ضريبة القيمة المضافة على مشترياته من هذه المحلات التي تضع هذه العلامة .

كما أنشأت مصلحة الضرائب المصرية، صفحة على موقعها الإلكتروني تتضمن شروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للسائح المغادر غير المقيم باللغتين العربية والإنجليزية، وأتاحت مركز اتصالات متكامل لتتيح للسائح، التواصل باللغتين الإنجليزية والفرنسية.





س- ما هي إجراءات رد الضريبة للمغادرين الأجانب؟ج- حددت وزارة المالية شروط عند الشراء حتى يتمكن السائحين من استرداد ضريبة القيمة المضافة، وهي أن يتأكـد من وجــود علامة VAT Refund لدى البائعيــن، وكذلك التأكد من الحصول على إيصال إلكتروني يحتوى على رقم جواز السفر، ويجب الاحتفاظ بالبضائع بحالة الشراء لاستخدامها في عملية رد الضريبة

وعند الحصول على قيمة الضريبة، يجب على السائح التوجه بوقت كافي لمكاتب استرداد الضريبة بالمطار، وتقديم ما تم شراؤه من منتجات وجواز السفر لمراجعتها، وتوافر أحد البطاقات المصرفية لتحويل مبلغ الضريبة المستردة.