شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1275 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 18-11-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستوى 1275 جنيهًا للجرام، وموافقة وزارة الإسكان، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي.



أسعار الذهب اليوم ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 1275 جنيها للجرامارتفعت أسعار الذهب، بمستهل تعاملات، اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستوى 1275 جنيهًا للجرام، وبلغ عيار 18 حوالي 1092 جنيها، وسجل عيار 24 قيمة 1457 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 10200 جنيها. أسعار الذهب اليوم ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 1275 جنيها للجرامارتفعت أسعار الذهب، بمستهل تعاملات، اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستوى 1275 جنيهًا للجرام، وبلغ عيار 18 حوالي 1092 جنيها، وسجل عيار 24 قيمة 1457 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 10200 جنيها.

"الإسكان" تقرر إعفاء يصل إلى 90% من غرامات التأخير للأراضي والوحدات السكنيةوافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية. "الإسكان" تقرر إعفاء يصل إلى 90% من غرامات التأخير للأراضي والوحدات السكنيةوافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

وتسري التيسيرات فى الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.



جهاز تنمية المشروعات: 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغازأعلنت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن تخصيص الجهاز مبلغ 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة (الأجرة والميكروباص والملاكي العاملة بالبنزين) خلال ثلاث سنوات، وذلك لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وتيسير إجراءات التمويل المطلوبة، حيث تم خلال الثماني سنوات الماضية ضخ مبلغ 542 مليون جنيه أتاحت تحويل ما يزيد على 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي. جهاز تنمية المشروعات: 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغازأعلنت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن تخصيص الجهاز مبلغ 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة (الأجرة والميكروباص والملاكي العاملة بالبنزين) خلال ثلاث سنوات، وذلك لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وتيسير إجراءات التمويل المطلوبة، حيث تم خلال الثماني سنوات الماضية ضخ مبلغ 542 مليون جنيه أتاحت تحويل ما يزيد على 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

قالت نيفين جامع، إن استخدام الغاز الطبيعي بدلًا من الوقود التقليدي يؤدي إلى خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ، مما يساعد في الحفاظ على البيئة كما يعزز من فرص الاستدامة لتلك المشروعات ويسهم في الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في قطاع النقل (سيارات الأجرة/ التاكسي/ الملاكي) من خلال زيادة دخل الفئات المستهدفة بتحقيق وفر اقتصادي للسائقين يصل إلى 60%.