شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "التجارة" بنسبة 13.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 13.4%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.1%، يليه قطاعي خدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 8.4%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 8.1%، وقفز قطاعي السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.9%، 7.1%، على التوالي، وزاد قطاع البنوك بنسبة 6.3%.

كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 5.9%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.4%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4%، وصعد قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.9%، 3.7%، 3.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الموارد الأساسية، والخدمات التعليمية بنسبة 3.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 12515.71 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليسجل أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.05% ليغلق عند مستوى 2388.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 6.33% ليغلق عند مستوى 3482.65 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.11% ليغلق عند مستوى 15047.90 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3499.16 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 39.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 821.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 505.4 مليار جنيه إلى 533 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 144.2 مليار جنيه إلى 153.3 مليار جنيه بنسبة نمو 6.4%