شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسواق المال الإماراتية، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، حيث قفز المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.55% رابحًا 18.62 نقطة ليغلق عند مستوى 3352.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 184.5 مليون سهم محققة ما قيمته 223.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5058 صفقة لـ36 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.61%، يليه قطاعي البنوك بنسبة 0.58%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاعي الخدمات، والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.67%، 0.12%، على التوالي.

وزاد 20 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 6.08%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5.66%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها شركة أمانات القابضة بنسبة 1.77%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 1.60%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.5 مليون ورقة بقيمة 39.9 مليون درهم.

وارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.43% رابحًا 44.64 نقطة ليغلق عند مستوى 10434.06 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.453 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 248.2 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.1 ألف صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.10%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.08%.

وقفز 20 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 14.93%، ثم سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 13.64%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 10.67%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة الظفرة للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 5.81%، ثم سهم "بيانات إيه بي أل سي" بنسبة 1.71%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 215.1 مليون درهم.